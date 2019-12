Ibra al Milan, sono importanti ore di riflessione: il punto

Ibra al Milan, il punto

MILANO – La trattativa che potrebbe portare Zlatan Ibrahimovic al Milan ha subito, negli ultimi giorni, una brusca frenata. Le parole di Boban e Maldini, infatti, non lasciano molta strada ai dubbi: o il fuoriclasse svedese dice sì al Milan in tempi piuttosto rapidi oppure i rossoneri andranno con forza su altre piste. Come riporta La Gazzetta dello Sport, "Il Milan continua ad aspettare, anche se il tempo avanza e la necessità del club sarebbe stata invece quella di avere Zlatan a Milanello prima possibile. Lui agli amici dice di essere in forma, perché continua ad allenarsi da solo, e sulle capacità fisiche di Ibrahimovic non ci sono dubbi. Ce ne sono ancora di meno sulla sua professionalità, ma in ogni caso rientrando in un campionato europeo Ibrahimovic avrebbe bisogno di un periodo piuttosto lungo per rimettersi in forma".