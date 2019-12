Ibra al Milan non s’ha da fare? E Maldini valuta tre colpi top

Milan, senza Ibra si valutano tre opzioni

MILANO – Considerando l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ormai di difficile realizzazione, il Milan sta valutando attentamente alcune piste alternative per rinforzare il proprio attacco durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, la dirigenza rossonera sta seguendo tre nomi in questo momento: Mandzukic della Juventus, Mariano Diaz e Luka Jovic del Real Madrid.

MANDZUKIC – Per quanto riguarda l’attaccante croato, un’apertura al Milan è stata data dal defilarsi dell’ipotesi Manchester UTD, club fino a qualche giorno fa in pole position per accaparrarsi le prestazioni del classe 1986; resta il problema dell’alto ingaggio, reso ancor più tosto dal ricco corteggiamento del club cinese Dalian Yifang.

JOVIC E MARIANO DIAZ – Per i due attaccanti del Real Madrid potrebbe essere decisiva la voglia di mettersi in mostra in un’altra piazza, comunque importante come quella della Milano rossonera. Diaz è una riserva e cerca una meta per ripartire definitivamente e giocare con continuità; sull’attaccante serbo, invece, il Real Madrid ha investito tanto, ma finora ha dovuto rispettare le gerarchie e ha preso parte a sole 10 partite; possibile per lui l’ipotesi prestito, non troppo gradita al Milan. CLICCA QUI>Intanto, il Milan potrebbe piazzare il colpo in difesa dal Barcellona: i dettagli