Ibra al Milan, è fatta: tutti i dettagli dell’operazione

Ibra al Milan, i dettagli

MILANO – Non ci sono più dubbi, al netto dell’ufficialità che sancirà, con il nero su bianco, l’esito positiva della trattativa: Zlatan Ibrahimovic sarà un nuovo calciatore del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante svedese firmerà un contratto di sei mesi con il club di via Aldo Rossi con la possibilità di prolungarlo di un altro anno tramite il raggiungimento di determinati obiettivi; per quanto riguarda l’ingaggio, sarà di tre milioni da qui a fine campionato e 4,5 fino all’estate del 2021.

ESORDIO – Zlatan, comunque, si farà attendere ancora un po'. Sempre secondo la Rosea, Ibra "sarà in città per metà settimana e al centro sportivo subito dopo. Nel frattempo Ibra si allena e il Milan conosce perfettamente il suo stato di forma: sarà convocato e presentato a San Siro nella partita dell'Epifania contro la Sampdoria, ma è nella seconda metà del mese che potrà essere fisicamente pronto. Il 15 gennaio a Milano è attesa la Spal per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed è la prima buona occasione per riprendere confidenza con il prato di San Siro".