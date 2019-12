Ibra al Milan, c’è ancora una possibilità: le novità

Ibra al Milan, le novità

MILANO – Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe ancora una carta da giocare per la dirigenza rossonera nella trattativa Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Ante Rebic (e non Piatek) a fare spazio a Ibra; il croato è arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte con un prestito biennale con diritto di riscatto a 25 milioni e, a quanto filtrato nelle ultime ore, potrebbe farvi ritorno già durante il mercato di gennaio. Il Milan risparmierebbe i sei mesi di ingaggio a 3 milioni di euro che restano da pagare all’esterno croato da gennaio a giugno, soldi che i rossoneri potrebbero reinvestire nello stipendio di Ibrahimovic nello stesso semestre. CLICCA QUI>Intanto, clamoroso: Maldini fa un’offerta super per portare Haaland al Milan