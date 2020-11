Hellas Verona, in stagione ha sempre fermato le big

MILANO – L’Hellas Verona di Ivan Juric è una realtà del nostro campionato e, in qualche, i gialloblu sono tornati ad essere fatali. Gli scaligeri hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione avendo già affrontato, nelle prime 7 giornate di Serie A, Roma, Juventus e Milan, e mantenendo un ottavo posto in campionato con vista sull’Europa. Eppure il pareggio ha il sapore amaro: una partita iniziata benissimo con due reti segnate nel primo quarto d’ora, un Silvestri paratutto e un rigore sbagliato dai rossoneri. Ci ha dovuto pensare Zlatan Ibrahimovic negli ultimi minuti ad acciuffare il pareggio. Ma il punto preso contro la squadra veneta non è una coincidenza. Gli scaligeri, in questa prima parte di stagione, hanno già affrontato i giallorossi e i bianconeri. Entrambe le partite sono terminate, sul campo, con la posta divisa tra i club. Contro la Roma uno 0 a 0, divenuto 3 a 0 per il caso Diawara (oggi il giudice deciderà se revocare il risultato o meno), e con la Juventus 1 a 1 con il gol di Favilli raggiunto dalla magia di Kulusevki. Il Verona ha dimostrato di potersi giocare senza problemi le sue carte e sognare in grande. Per questo il pareggio di ieri del Milan non deve essere sottovalutato come deludente.