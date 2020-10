Hauge – Contratto da 5 anni con il Milan

MILANO – Hauge, nella giornata di ieri, si è sottoposto alle visite mediche e ha ottenuto l’idoneità sportiva con i rossoneri. Il finlandese, nonostante non abbia ancora firmato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi, si può considerare già un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, in edicola oggi, dopo i controlli di rito Hauge si è recato a Casa Milan dove ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al club rossonero per 5 anni.