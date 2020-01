Graziani: “Il Milan si è preso un grande rischio con Ibrahimovic”

MILANO – L’ex giocatore di Roma e Torino Ciccio Graziani durante è intervenuto al programma radioofonico “Maracanà” in onda sulle frequenze di TMW Radio. Tra i temi affrontati anche quello su Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Fossi Boban e Maldini, sarei un po’ preoccupato, perché è l’ultima chance per ricrearsi una credibilità. Altrimenti fanno le valigie entrambi. La velocità di Ibra non è più quella di una volta. Non so come reagirà Ibra al campionato italiano. E’ un grande rischio quello che si è preso il Milan. Piatek per me lo daranno via, perché Ibra non vuole nessuno che gli faccia ombra. Invece può aiutare Leao a crescere“.