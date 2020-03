Foggia: “Ibrahimovic può dare ancora molto al Milan”

E pensare che non fosse per l’amore per i colori rossoneri avrebbe potuto andare a giocare al Benevento. Zlatan Ibrahimovic invece per la prima volta nella sua carriera ha deciso di fare uno strappo alla regola e tornare al passato. Intervistato da Tuttomercatoweb.com il ds della squadra campana Pasquale Foggia ha comunque avuto parole d’affetto e ammirazione nei confronti del 38enne.

“Per la grande personalità e per il giocatore che è può ancora dare tanto a questo Milan. Per loro è stato un valore aggiunto anche per togliere le pressioni che si erano create”, ha affermato l’ex calciatore.