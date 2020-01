Florentino al Milan, Boban ci prova subito: ecco chi è

Florentino al Milan, le ultime

MILANO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, Zvonimir Boban sta provando a chiudere già in questa sessione di mercato un colpo per il presente e, sopratutto, di prospettiva futura per il Milan. Si tratta di Florentino Luis, centrocampista classe 1999 che vanta con il Benfica 19 presenze e un goal dal 2019. Ieri, per l’appunto, c’è stato un incontro a casa Milan tra la dirigenza rossonera e l’agente del calciatore portoghese. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live