Fiorentina-Milan, il protagonista è sempre lui: Zlatan Ibrahimovic

MILANO – Si inventa un’azione che sarebbe rimasta per giorni nelle prime pagine dei giornali e segna il gol del momentaneo 1-0, prima che la sua segnatura venisse annullata con l’intervento del VAR. Zlatan Ibrahimovic è sempre lo stesso e mantiene la leadership del gioco rossonero. Solite sponde per far salire la squadra e grande carisma a guidare i molti giovani presenti in campo. Subisce il fallo che porta all’espulsione di Dalbert, un episodio che avrebbe potuto indirizzare la partita verso i rossoneri. L’errore nel finale di Romagnoli cambia tutto, ma l’ennesima prestazione positiva di Zlatan fa ben sperare i tifosi. In attesa di sapere quale sarà il suo futuro, ancora in bilico.