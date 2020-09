Europa League, le probabili formazioni di Milan-Bodø [in aggiornamento]

Le probabili formazioni di Milan-Bodø

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Bodø/Glimt, sfida valida per il terzo turno preliminare di Europa League ed in programma questa sera alle 20:45 a San Siro.

Qui Milan, le ultime

Stefano Pioli schiererà l’11 migliore possibile: zero sconti, zero turn over, dentro i titolarissimi. Confermata, dunque, la formazione già vista contro lo Shamrock Rovers, con Kjaer e Gabbia gli unici disponibili al centro della difesa e Saelemaekers che prenderà il posto dello squalificato Rebic sull’out mancino della trequarti rossonera. In avanti ci sarà Ibrahimovic, reduce dalla doppietta segnata al Bologna. Panchina iniziale per Brahim Diaz e Tonali.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

Qui Bodø/Glimt, le ultime

Il tecnico Knutsen confermerà il solito 4-3-3 che tanto bene sta facendo in patria e che ha portato i norvegesi a 20 risultati utili consecutivi. In porta va Haikin, russo classe 1995 che ha vinto la concorrenza di Smits. Lode e Holbraten coppia centrale, i terzini saranno Konradsen e Bjorkan. In regia ci sarà Berg, classe 1997. A completare il reparto Fet e Saitnes. Il tridente, invece, sarà composto da Zinckernagel a destra e Hauge a sinistra (27 gol in due), a supporto di Victor Boniface, nigeriano classe 2000.

BODO GLIMT (4-3-3): Haiklin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen