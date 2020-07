ESCLUSIVA – Donnarumma, tutto tace: Raiola a Milano ma…

MILANO -Nei giorni scorsi, la dirigenza milanista si era espressa in grande stile e pubblicamente ai microfoni di Sky: “E’ dovere del Milan provare a blindare Donnarumma”. Ma da allora, in realtà, stando alle informazioni – esclusive – che ci giungono, nessuno dei dirigenti rossoneri avrebbe alzato il telefono per fissare un appuntamento con Raiola. Nessun incontro all’orizzonte dunque, un silenzio che dà coraggio a molti club interessata alla stellina del Milan. Come la Juve che non molla Gigio Donnarumma e che continua a studiare la vicenda rinnovo in lontananza. In questi giorni si era parlato di rinnovo alle stesse cifre ma con clausola rescissoria nel caso in cui il Diavolo non riesca a raggiungere la Champions League la prossima stagione. Eppure, proprio ieri, i cugini Raiola erano a Milano per sbrigare delle faccende lavorative e alcuni incontri, ma tra questi, non era previsto nessun vertice con il Milan per parlare di Donnaruma e di Ibra. Il tempo scorre e, contrariamente rispetto a quanto si legge, le possibilità che Gigio rinnovi con il Milan, almeno ad oggi, diminuiscono inesorabilmente. Maldini dovrà mettere in cima alla lista delle cose da fare proprio un incontro con Mino, se non vorrà perdere il suo gioiello.