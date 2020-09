Ecco come Ibrahimovic non invecchia mai: i ‘segreti’ di un campione eterno

Milan, i segreti di Ibrahimovic

MILANO – Dal suo arrivo in rossonero, a fine dicembre 2019, il Milan ha decisamente cambiato marcia; se si fosse giocato solo nel 2020 il club di via Aldo Rossi sarebbe secondo in classifica, in netta controtendenza con l’annata precedente che vedeva Romagnoli e compagni annaspare tra il settimo e il decimo posto. Il merito, oltre al gran lavoro di Pioli, è di Zlatan Ibrahimovic, capace, con le sue qualità tecniche, atletiche e caratteriali, di ribaltare totalmente l’universo milanista.

Lo svedese ha iniziato la stagione alla grande con tre gol nelle prime due partite ufficiali: solo nell’annata 2014-2015, quando vestiva la maglia del PSG, Ibra aveva fatto meglio con quattro reti nelle prime due gare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i segreti di Ibrahimovic sono principalmente due, cioè la testa e un professionismo maniacale: ogni giorno, l’attaccante milanista si sottopone infatti a duri allenamenti in palestra e inoltre cura moltissimo la sua alimentazione. Tutto per restare, anche a quasi 39 anni, al livello dei ventenni e per riportare, finalmente, il suo amato Milan in Champions League.