E segna sempre Theo: pazzesco il suo nuovo valore di mercato

Milan, il valore di mercato di Theo

MILANO – Nessuno, nella rosa del Milan, ha fatto meglio di Theo Hernandez. Sesto goal stagionale per il terzino rossonero e primo posto tra i marcatori, davanti a Piatek, Calhanoglu, Bonaventura e Rafael Leao. Battuti Radu (Genoa), Pau Lopez (Roma), Sepe (Parma) e Skorupski (Bologna), cui si aggiunge Berisha della Spal, battuto mercoledì in Coppa Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua esplosione ha fatto gonfiare il suo valore di mercato: il Milan lo ha pagato 20 milioni, oggi Theo ne vale almeno il doppio.