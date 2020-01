E se dietro al (nuovo) mercato ci fosse la cessione del Milan?

Milan, cessione in vista?

MILANO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, dietro alla scelta di acquistare giocatori di esperienza in questo mercato invernale, al contrario di quanto fatto con i giovani nelle sessioni scorse, ci sarebbe la decisione di cedere al più presto il Milan: comprare giocatori esperti, non vendibili in futuro per far cassa, in modo da tornare al più presto in Europa aumentando l’appeal commerciale del club rossonero. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live