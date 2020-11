Donnarumma, il rinnovo si avvicina: ecco a quanto può arrivare l’accordo

MILANO – Il Milan e Gigio Donnarumma oggi sono un pò più vicini. Da ormai diverse settimane l’attenzione mediatica e non solo si è ricatalizzata sul portiere rossonero, in scadenza di contratto nel 2021. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport. il classe 1999 dovrebbe firmare a breve un nuovo contratto da circa 8 milioni di euro all’anno. La volontà di Donnarumma è stata sempre quella di prolungare con il Milan e dunque si va verso una soluzione che accontenterà tutti, specie il Milan che non voleva spingersi sui 10 milioni all’anno di cui si era inizialmente parlato.

Ancora da sciogliere però il nodo clausola rescissoria che il procuratore, Mino Raiola, preferirebbe inserire nel contratto da siglare. Nonostante ciò in casa rossonera c’è ottimismo per la buona riuscita di questa operazione, e ciò che si spera è di chiudere la questione del rinnovo di Gigio entro la fine del 2020.