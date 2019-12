Donnarumma: “Il portiere è un po’ pazzo, sugli errori commessi…”

Milan, parla Donnarumma

MILANO – Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, si è così espresso alla festa di Natale del settore giovanile rossonero: “I miei genitori fin dall’infanzia mi hanno sempre dato i consigli di essere umile. La cosa più importante è divertirsi giocando a calcio. Se ho paura quando mi tirato i palloni? Da vicino sì (sorride, ndr). No, assolutamente. Tutti dicono che siamo pazzi noi portieri. Questo ruolo è un po’ pazzo. C’è la voglia di non far entrare nessun pallone in porta”.

SUGLI ERRORI – “Succede, però quando succede devi essere bravi a lasciarlo lì e continuare la partita. devi avere la testa per reagire. L’anno scorso con la Samp dopo 20 secondi ho sbagliato. Nella vita succede e ci pensi, gli errori che fai comunque ti aiutano”.

