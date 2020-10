Donnarumma da 5 anni tra i pali del Milan: le statistiche

Milan, Donnarumma da 5 anni tra i pali

MILANO – Non un portiere qualunque. Se esordisci in Serie A, a San Siro, con la maglia del Milan a 16 anni non sei mai uno qualunque. 5 anni dopo quel Milan-Sassuolo, quando Sinisa Mihajlovic scelse lo scelse tra i pali della porta rossonera, la conferma è più che evidente: Gigio Donnarumma non è un portiere qualunque. Anzi: Gigio Donnarumma è, senza dubbio, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Da quel 25 ottobre 2015 il classe 1999 ha disputato 211 partite con la maglia rossonera, per un totale di 18793 minuti con 217 goal subiti e 77 clean sheet ed una percentuale di parate che si attesta, in media, sull’1,76% a partita. In Serie A il numero 99 ha difeso per 182 volte la porta del Milan, con 190 reti subite e 64 porte inviolate; per fare un raffronto, Buffon alla sua stessa età aveva collezionato 60 gettoni.

Nessun rossonero, tra l’altro, nella storia ha toccato le 200 presenze così giovane (dietro a Gigio ci sono Battistini, Maldini, Rivera e Baresi), ma Donnarumma è il recordman assoluto in A anche considerando tutti gli Under 23 (qui lo seguono Mancini, Bergomi, Cassano e Buffon).

Nel corso delle ultime due stagioni, inoltre, Donnarumma ha indossato più volte la fascia di capitano, evidenziando una crescita esponenziale sia nelle qualità tecniche che in quelle caratteriali: oggi è lui, senza se e senza ma, uno dei pilastri di un Milan che vola.