DFB – Low a fine ciclo. La Federcalcio valuta un cambio. Tra i candidati Rangnick

MILANO – Il ciclo di Joachim Low sulla panchina della Germania sembra essere al capolinea. Questo è il pensiero della Federcalcio tedesca nell’ultimo periodo. A peggiorare le cose il 6 a 0 subito ieri dalla Spagna. Nonostante il contratto del tecnico sia in scadenza nel 2022, ma secondo SportBild, in estate avverrà l’esonero. Il sogno della DFB èHansi Flick, attuale tecnico del Bayern Monaco, ma il suo accordo con i bavaresi scadrà solamente nel 2023. Le alternative non mancano: Jurgen Klopp, Ralf Rangnick e Thomas Tuchel. Il tecnico del Liverpool ha l’accordo in scadenza nel 2024. Il secondo dopo essere stato contattato da Milan e Roma è ancora libero. Il terzo invece, secondo TZ, ha il contratto in scadenza con il PSG in estate e difficilmente arriverà il rinnovo. Non è chiaro ancora se la DFB cambierà la guida tecnica prima o dopo l’europeo.