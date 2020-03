DAZN, Pioli sul futuro: “Il mio compito è finire bene il campionato”

Pur amareggiato per la cocente e inaspettata sconfitta rimediata contro il Genoa l’allenatore del Diavolo Stefano Pioli ha cercato di controllare il proprio stato d’animo rispondendo con diplomazia e tranquillità anche alle domande su quello che sarà il suo domani.

Interpellato sulle dichiarazioni di Boban, appena mandato via dalla dirigenza tecnica, a proposito di un accordo già raggiunto a dicembre dalla società con il coach Rangnick, il tecnico emiliano ha detto: “Io non sono assolutamente preoccupato per il mio futuro. Fa parte del ruolo”.

“Lavoro in un club prestigioso e i tifosi ci hanno sempre sostenuto, finire bene questa stagione è fondamentale”, ha aggiunto. “Poi c’è chi dovrà decidere su quello che sarà. In questo momento io devo solo allenare, farlo al meglio e permettere al Milan di finire il campionato nel miglior modo possibile. Poi succederà quello che dovrà succedere”.