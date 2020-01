Dall’Inghilterra, non solo Piatek: l’Aston Villa punta anche Reina

Daily Mail – Aston Villa su Reina e Piatek

MILANO – Secondo quanto riportato dal Daily Mail, autorevole testata britannica, l'Aston Villa sarebbe intenzionato a far la spesa a gennaio in casa Milan. Oltre a Krszysztof Piatek, per il quale sarebbe già partita un'offerta [CLICCA QUI PER I DETTAGLI], il club inglese sarebbe interessato a Pepe Reina: "Il manager Dean Smith – scrive il Daily Mail – si è assicurato la firma del prestito di Danny Drinkwater con un contratto di sei mesi dal Chelsea martedì, ma ha un disperato bisogno di un portiere e un attaccante dopo aver perso Wesley Moraes e Tom Heaton a causa di un infortunio. Reina, ex portiere del Liverpool, ora ha 37 anni e fa la riserva al Milan. È ansioso di tornare in Premier League e crede di poter ancora esibirsi ai massimi livelli".