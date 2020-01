Dall’Inghilterra: Milan, Tottenham su Piatek per sostituire Kane

The Guardian – Milan, anche il Tottenham su Piatek

MILANO – Dopo la lesione al tendine del ginocchio sinistro subita da Harry Kane nel primo match del 2020, il Tottenham si trova costretto a cercare subito il sostituto del suo capitano durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal The Guardian, autorevole testata britannica, gli Spurs si sarebbero, dunque, inseriti nella corsa a Krzysztof Piatek; l’attaccante del Milan è in uscita, con i rossoneri che chiedono circa 35 milioni di euro per il suo cartellino.

Gli inglesi, dal canto loro, preferirebbero un prestito fino a fine stagione, ma non è escluso che gli Spurs considerino un investimento a lungo termine, soprattutto in caso di cessione di Christian Eriksen, che piace all’Inter e a giugno si libererà a parametro zero. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live