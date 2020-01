Dall’Inghilterra: Milan, scambio Piatek-Aurier col Tottenham?

Football London, scambio Piatek-Aurier?

MILANO – Secondo quanto riportato dal portale britannico Football London, Milan e Tottenham starebbero pensando allo scambio Piatek-Aurier. L’attaccante polacco, infatti, potrebbe essere il rinforzo giusto dopo l’infortunio di Harry Kane, visto che con l’arrivo di Ibrahimovic il suo spazio nella formazione titolare di Pioli si è inevitabilmente ridotto; per quanto riguarda il terzino ivoriano, invece, ci sarebbe anche già stata una proposta: circa 30 milioni la richiesta degli Spurs, 17,5 messi sul piatto dal Milan.

A conti fatti, comunque, appare difficile che le due società possano dar vita allo scambio in tempi bravi. Per Mourinho, infatti, Aurier è un titolare e il terzino potrebbe partire in direzione Milano solo in caso di arrivo previo di un sostituto all’altezza. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live