Dall’Inghilterra: Lingard del Manchester Utd si offre al Milan

Milan, Lingard si offre

MILANO – Secondo quanto riportato da diverse testate britanniche, si starebbe delineando in maniera sorprendente il futuro di Jesse Lingard. Il centrocampista offensivo è, infatti, in rotta con il Manchester United, sia per il poco spazio avuto in campo (con nessun goal e nessun assist nel 2019) che per il passaggio alla procura di Mino Raiola, “nemico” dichiarato dei Red Devils; il classe 1992, inoltre, si sarebbe offerto al Milan, meditando di seguire altri ex compagni del calibro di Alexis Sanchez, Romelu Lukaku e Chris Smalling in Serie A. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live