Dalla Svizzera: Milan, Lione forte su Ricardo Rodriguez

Milan, Lione forte su Ricardo Rodriguez

MILANO – Secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero Blick, il Lione ha presentato un’offerta al Milan (si parla di 5-6 milioni di euro) per il 27enne terzino sinistro Ricardo Rodriguez. Il classe 1992, che ha giocato solo 5 partite di Serie A in questa stagione, vuole lasciare la Lombardia quest’inverno, con Fenerbahce e PSV altre possibili destinazioni.

Nella giornata di ieri, inoltre, si è diffusa la voce riguardante le dichiarazioni di Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, che si è così espresso ai microfoni di TRT Sport in Turchia: “Il mio assistito vuole giocare nel Fenerbahce”. Secondo le ultime indiscrezioni, una prima offerta di prestito con diritto di riscatto è stata respinta dalla dirigenza rossonera che valuta il giocatore non meno di 8-10 milioni di euro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live