Dalla Spagna – Perez prova il colpaccio ai danni del Milan

MILANO – Nella serata di ieri il Milan è stato costretto a salutare l’Europa League. Un’uscita dalla Coppa che i rossoneri non hanno meritato sul campo. Infatti nonostante le tante assenze la formazione di Stefano Pioli non ha mai sfigurato contro il Manchester United.

Ora gli unici obiettivi rimasti al club di via Aldo Rossi è provare ad alimentare i pochi sogni scudetti rimasti e chiudere, una volta per tutte, la lotta per un posto per la prossima Champions League. Questo, di conseguenza, prevede che il Milan ora non più sbagliare. Questo per quanto riguarda gli obiettivi della squadra. Poi ci sono da considerare gli obiettivi della dirigenza che è già al lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli tramite i possibili nuovi acquisti e i tanti contratti da rinnovare.

Florentino Perez prova il colpaccio

Entro giugno Maldini e Massara dovranno chiudere i rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Oltre alla possibilità di confermare Mandzukic e Dalot. Ma il duo mercato sta valutando il rinnovo anche dei giocatori che hanno il contratto in scadenza a giungo 2022, come Franck Kessié. Il Milan al momento ancora non ha trovato l’accordo per il nuovo contratto dell’ivoriano. Ma l’interesse di un grandissimo club potrebbe compromettere la trattativa.

Il Presidente, come è conosciuto all’interno dello spogliatoio di Milanello, in questa stagione si è imposto come uno dei migliori giocatori a disposizione di Pioli macinando chilometri, tantissimi gol e ottime prestazioni in campo. Doti importantissime per un giocatore che nasce come mediano.

Secondo quanto riportato dal portale iberico Don Diario, il Milan al momento avrebbe offerto un contratto dalla durata di 5 anni da 3,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che sarebbe ritenuta ancora bassa dall'entourage dell'ivoriano. Una cifra che il Real Madrid non avrebbe problemi a pareggiare e aumentare per ingaggiare Kessié. Florentino Perez infatti avrebbe individuato proprio nell'ex Atalanta e Cesena un profilo giusto per la formazione allenata di Zidane. L'ivoriano sarebbe il giocatore ideale per far rifiatare Casemiro, ma anche da affiancare.