Dalla Spagna: con Suarez KO il Barcellona vira su Leao del Milan

Mundo Deportivo – Leao nella lista del Barcellona

MILANO – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, autorevole testata spagnola, il Barcellona starebbe pensando a Rafael Leao del Milan per sostituire l'infortunato Luis Suarez, il quale dovrà stare lontano dai campi di calcio per circa 4 mesi; oltre al talento portoghese rossonero, nella lista dei blaugrana ci sarebbero anche Gabigol (Flamengo), Carlos Vela (Los Angeles Fc), Donyel Malen (PSV), Victor Osimhen (Lille) e Ezequiel Avila (Osasuna).