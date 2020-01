Dalla Germania: Milan, Paquetà nel mirino del Bayern Monaco

Dalla Germania: Paquetà nel mirino del Bayern Monaco

MILANO – Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni dalla Germania, in primis dal portale sport.de, ci sarebbe un interesse del Bayern Monaco per Lucas Paquetà; il 39 rossonero non ha mai trovato continuità di minuti e di rendimento in questa stagione e, in aggiunta, il passaggio al 4-4-2 operato da Pioli nell’ultimo match potrebbe diminuirne ancora le possibilità di vederlo in campo da titolare. Per il suo cartellino, comunque, il Milan chiede almeno 35 milioni di euro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live