Da San Siro, striscione in Curva Sud: “Atalanta-Milan 5-0”

MILANO – Le parole di Zvonimir Boban, durante la conferenza stampa, avevano già avvisato la squadra di non dimenticare la clamorosa sconfitta subita prima di Natale contro l’Atalanta; per non correre rischi, i tifosi del Milan, nel pre sfida contro la Sampdoria, hanno esposto uno striscione in Curva Sud con la scritta: “Atalanta-Milan 5-0”. Come ha detto Pioli, Bergamo è una ferita che sanguina ma va rimarginata sin dai 90 minuti di oggi. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live