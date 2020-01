Da Milanello, discorso chiaro di Maldini alla squadra: il racconto

Milan, discorso chiaro alla squadra

MILANO – Nella giornata di ieri, l’ultima del 2019, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini si è presentato a Milanello, sede di allenamento del Milan, per tenere un discorso ai calciatori presenti. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di SkySport, Maldini ha chiesto alla squadra ancor più abnegazione e maggior senso di appartenenza, con i margini di errore che, a questo punto del campionato e con una classifica così deficitaria, sono pochissimi. Ripartire con il piede giusto sarà, dunque, fondamentale per dare un senso alla stagione: chi rimarrà, dovrà farlo essendone pienamente convinto, anche perché il mercato milanista è in fermento. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live