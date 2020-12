Cuoghi: “Se il Milan vuole lottare per le posizioni altissime deve perdere Ibra il meno possibile”

MILANO – “La partita del Milan col Celtic ha fatto vedere una cosa molto importante, cioè l’autostima: trovarsi sotto 0-2 dopo pochi minuti poteva essere complicato invece la squadra ha avuto una grande reazione e i giocatori adesso sono al massimo delle convinzioni sul proprio valore. Il Milan se come penso vuole lottare per le posizioni altissime deve avere la fortuna di perdere meno possibile Ibra, perché tanto non è che puoi trovare un sostituito all’altezza“, così l’ex centrocampista rossonero Stefano Cuoghi ha commentato la stagione del Milan ai microfoni di Radio Sportiva. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA