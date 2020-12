Costacurta: “Milan? Avevano giocato solo 72 ore prima recuperando lo svantaggio. E ieri correvano ancroa

MILANO – L’ex difensore del Milan Billy Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria dei rossoneri di ieri contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Il Milan aveva giocato solo 70 ore fa recuperando uno svantaggio di due gol. E ieri correvano ancora. Questo è incredibile ed è un segnale importante sulla condizione dei rossoneri”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<