Corriere della Sera – Per Elliot Maldini può restare, ma ad una condizione

A dare una speranza a coloro che si augurano che non venga fatta tabula rasa del presente del Milan è il Corriere della Sera. Nell’edizione di martedì il quotidiano milanese riporta infatti una voce secondo cui il fondo Elliot non avrebbe intenzione di mandare via Paolo Maldini.

In pratica, anche qualora dovesse essere ufficializzato l’ingaggio sulla panchina del Diavolo di Ralf Rangnick come sostituto di Sefano Pioli, la libertà di scelta se andare o rimanere spetterebbe allo storico e amato ex capitano, a patto di allinearsi con i voleri della proprietà.

In caso invece il 51enne optasse per seguire l’amico Zvone Boban, al suo posto potrebbero essere promossi Almstad e Moncada, già nel gruppo di vertice e molto vicini al CEO Ivan Gazidis.