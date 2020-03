Coronavirus, Spadafora durissimo: “Lega Serie A irresponsabile, pronti a prendere provvedimenti”

MILANO – Non si fermano le polemiche e le accuse per la disputa delle gare di questa domenica in Serie A. Dopo il decreto legge di stamattina, il Ministro dello Sport Spadafora aveva chiesto alla Lega di rinviare ulteriormente tutta la giornata. Nonostante queste indicazioni, la Serie A ha giocato regolarmente a porte chiuse. Questo però non è piaciuto al Ministro dello Sport, intervenuto con durezza a 90° Minuto: «Oggi si è giocato per un gesto irresponsabile della Lega di serie A e del suo presidente Dal Pino. È vero che nel dpcm c’è ancora la disposizione delle porte chiuse, ma stiamo consigliando agli italiani di stare a casa. Il mondo del calcio si sente immune da regole e sacrifici. Quando le partite si sono giocate, non ho detto che è stata commessa una illegalità, ma l’invito che facciamo a tutti è di cercare di evitare ciò che si può evitare. Gli scienziati ci dicono di diminuire le possibilità di contatto tra le persone. Se poi dovremo prenderci noi le responsabilità perché non lo fanno Lega e Figc, vorrà dire che faremo nelle prossime ore anche questo. Aspettiamo martedì, confido molto nell’equilibrio del presidente Gravina”.