Coronavirus – Il Torino è in isolamento, dopo i casi Covid

MILANO – Il Torino è in isolamento. Dopo la gara con il Cagliari (persa 2-3) i granata si sono recati preso un hotel della città, vietato ogni contatto con l’esterno, se non per andare al Filadelfia per gli allenamenti. In vista della partita contro il Sassuolo. Misura che si è resa necessaria vista i diversi casi di positività al Covid-19, nella squadra di Urbano Cairo. Non è chiaro quanto durerà questa bolla, tutto è legato ai risultati dei nuovi tamponi per il Coronavirus, che verranno effettuati dai giocatori del Torino e lo staff tecnico.