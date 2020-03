Coronavirus, Dybala e la fidanzata entrambi positivi: “Stiamo bene”

MILANO – Anche l’attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala è risultato positivo al Coronavirus. Dopo il primo caso di Rugani, tutta la squadra bianconera si è sottoposta al tampone. Qualche giorno fa Blaise Matuidi aveva comunicato sui social la sua positività. Ora anche Dybala, così come la sua fidanzata, ha utilizzato i propri profili social per confermare la sua positività, tranquillizzando però tutti i suoi fans: “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”