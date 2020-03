Coronavirus, chiusa la Lombardia e altre 11 province: deroga per la Serie A

MILANO – Il regolare andamento del campionato di Serie A non verrà condizionato dalle ultime decisioni del Governo. Secondo quanto emerge dalla bozza del nuovo decreto di questa sera verranno chiuse la Lombardia e altre 11 province del Nord Italia. Un divieto di entrata e uscita per tutti i residenti delle zone definite a rischio. Tutto questo, però, non andrà a bloccare l’andamento della Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti nel decreto si fa riferimento alle competizioni sportive a porte chiuse. Chiunque dovrà partecipare potrà muoversi per rispettare il regolare andamento dei campionati. Al momento, dunque, non sono a rischio le gare di domani né le prossime partite.