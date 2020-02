Coppa Italia, il peggiore in campo di Milan-Juve: Theo irruento

Coppa Italia, il peggiore in campo di Milan-Juve è Theo

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri di Milan-Juventus è Theo Hernandez. Il terzino francese ha disputato la solita prova di grande costanza e di pericolosità offensiva, rovinandola, però, con l’espulsione subita al 70esimo; il secondo giallo, infatti, era evitabile, con Dybala girato di spalle oltre il centrocampo. Salterà per squalifica il ritorno e l’eventuale finale. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live