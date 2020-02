Coppa Italia, il migliore in campo di Milan-Juve: Rebic al top

Coppa Italia, il migliore in campo di Milan-Juve è Rebic

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri di Milan-Juventus è Ante Rebic. L’attaccante croato, schierato come esterno nel 4-2-3-1 di Pioli, ha trovato il suo quinto goal nelle ultime cinque partite, sfruttando l’ottimo assist di Castillejo. Momento d’oro, dunque, per il 18 rossonero: è in gran forma e si vede, perché lotta su ogni pallone col suo fisico, coprendo sia in fase difensiva (non il suo forte) che affiancando Ibrahimovic in quella offensiva. Bella scoperta. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live