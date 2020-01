Coppa Italia, i numeri e le statistiche di Milan-SPAL

MILANO – (fonte: acmilan.com) Vittoria e qualificazione. Missione compiuta: i rossoneri, a San Siro, negli Ottavi di finale di Coppa Italia, hanno battutto 3-0 la SPAL. Un verdetto positivo e importante, che proietta il Diavolo alla prossima fase della competizione; adesso, nei Quarti, si giocherà Milan-Torino. Questi tutti i numeri della gara, su squadra e singoli, prodotti dal campo e favorevoli ai rossoneri.

1- Il Milan ha raggiunto i Quarti di finale di Coppa Italia in tutti gli ultimi 11 precedenti

2- Considerando tutte le competizioni, il Diavolo ha vinto tutte le ultime 9 sfide contro la SPAL.

3- Questa è la prima volta, da quando è arrivato in Italia, che Krzysztof Piątek ha sia segnato un gol che servito un assist nella stessa gara.

4- Tutte le 9 reti segnate in Coppa Italia da Krzysztof Piątek, in sei presenze totali tra Genoa e Milan, sono arrivate in casa.

5- Per la prima volta da quando indossa la maglia rossonera, Samu Castillejo ha segnato un gol e servito un assist in due presenze consecutive in tutte le competizioni.

6- Questo è il quinto gol stagionale per Theo Hernández con la maglia del Diavolo: il francese è il miglior marcatore dei rossoneri insieme a Piątek – 5 reti a testa – in tutte le competizioni.

7- Theo Hernández ha già segnato cinque reti in questa stagione, due in più di quelle messe a segno nelle tre stagioni precedenti con le maglie di Real Sociedad, Real Madrid e Alaves.

8- Antonio Donnarumma ha concluso con un clean sheet tutte e tre le partite disputate nel Milan.

