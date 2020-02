Milan, le opzioni per la finale

MILANO – Dopo l'1 a 1 di San Siro, con quale risultato il Milan si qualificherebbe alla finale di Coppa Italia? Il Milan, per passare il turno, dovrà vincere oppure pareggiare con almeno due goal segnati; in caso di 1 a 1 si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai rigori. In caso di sconfitta, ovviamente, in finale ci va la Juventus.