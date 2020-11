Classifiche a confronto: il Milan ha 8 punti in più rispetto a un anno fa

MILANO – La pausa delle Nazionali porta sempre a fare delle comparazioni tra la stagione passata e quella attuale. La squadra che ha compiuto il miglioramento di classifica più importante è stato il Milan, che ha collezionato 8 punti in più rispetto alle prime 7 partite di un anno fa. Miglioramenti anche in casa Samp: i doriani di Ranieri erano ultimi e ora hanno 7 punti in più. Ottimo anche il Sassuolo secondo in classifica con 6 punti in più. Male invece Juventus e Inter che registrano entrambe – 6. Ecco la classifica completa:

Milan 17 (+8)

Sassuolo 15 (+6)

*Napoli 14 (+1)

Roma 14 (+2)

Juventus 13 (-6)

Atalanta 13 (-3)

Inter 12 (-6)

Hellas Verona 12 (+3)

Lazio 11 (=)

Sampdoria 10 (+7)

Cagliari 10 (-1)

Fiorentina 8 (-3)

Spezia 8 (in Serie B)

Bologna 6 (-3)

Parma 6 (-3)

Benevento 6 (in Serie B)

Torino 5 (-5)

Genoa 5 (=)

Udinese 4 (-3)

Crotone 2 (in Serie B)

*=Un punto di penalizzazione