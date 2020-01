Cessioni e nuovi nomi: s’infiamma il mercato del Milan

Milan, il punto sul mercato

MILANO – Zlatan Ibrahimovic non basta: è questa l’idea comune dei rossoneri, addetti ai lavori e tifosi, dopo i primi i giorni di mercato invernale. Maldini e Boban, per l’appunto, continueranno in queste ore l’opera di rafforzamento della rosa a disposizione di Pioli, tramite alcune importanti cessioni e alcuni nuovi acquisti (a sorpresa).

CESSIONI – In via di definizione l’approdo di Reina all’Aston Villa: il 36enne portiere si libererà dal Milan per firmare sei mesi di contratto più rinnovo in caso di salvezza con il club inglese; gli agenti sono a Birmingham per i dettagli. Per la sua sostituzione, due opzioni: A. Donnarumma secondo del fratello Gigio o l’acquisto di un nuovo estremo difensore low cost. Ad un passo dall’addio anche Fabio Borini, sulle cui tracce ci sono ben sei quadre con l’Hellas Verona in netto vantaggio, e Ricardo Rodriguez; sul terzino svizzero è in vantaggio il Lione, ma PSV E Fenerbahce non mollano la presa: il Milan conta di ricavare almeno una decina di milioni di euro dalla sua cessione.

Capitolo Piatek: sembra evidente la voglia del Milan di testarlo ancora, ma per il polacco sono giunte diverse offerte interessanti in particolare dall’Inghilterra; Tottenham, alla ricerca di un vice Kane, e Aston Villa potrebbero riuscire a strapparlo ai rossoneri già a gennaio, a fronte di un’offerta da almeno 35 milioni di euro e non (probabilmente) di un prestito oneroso.

ACQUISTI – Praticamente sfumato l’obiettivo Todibo, il Milan si dovrebbe cautelare in difesa con l’acquisto di Simon Kjaer, in prestito dal Siviglia all’Atalanta (al quale potrebbe finire Caldara, ma per ora non ci sono grosse conferme). Davanti, le prestazioni assolutamente deludenti di Suso stanno spingendo la dirigenza rossonera ad intervenire sul mercato; è di queste ore, infatti, la notizie di un interessamento forte del Milan per Matteo Politano e Cengiz Under.

Per il classe 1993 nerazzurro c’è già stato un incontro ieri a casa Milan: difficile l’opzione prestito, con l’Inter che vorrebbe incassare i 27 milioni di euro pagati per acquistarlo dal Sassuolo. Ancor più complicata, ma più ragionevole a livello tecnico e di progetto, l’idea del turco della Roma: Under non sta trovando spazio in giallorosso (chiuso da Zaniolo) ed il Milan potrebbe avanzare la proposta di un prestito con diritto di riscatto, ma la Roma valuta il calciatore classe 1997 circa 50 milioni di euro. CLICCA QUI>Intanto, leggi tutti i dettagli del possibile approdo di Piatek al Tottenham al posto di Kane