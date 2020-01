Cessione Piatek, piovono offerte dalla Premier: che fa il Milan?

Cessione Piatek, il punto

MILANO – Capitolo Piatek: sembra evidente la voglia del Milan di testarlo ancora, ma per il polacco sono giunte diverse offerte interessanti in particolare dall'Inghilterra; Tottenham, alla ricerca di un vice Kane, e Aston Villa potrebbero riuscire a strapparlo ai rossoneri già a gennaio, a fronte di un'offerta da almeno 35 milioni di euro e non (probabilmente) di un prestito oneroso. Non sono sfumate, inoltre, le piste Newcastle, West Ham e Bayer Leverkusen.