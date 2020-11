Cesari: “Perché non è intervenuto il Var? C’era il rigore per il Milan”

MILANO – L’ex arbitro Graziano Cesari, durante il programma Pressing, ha commentato il contatto tra Tameze-Leao. Ecco le sue parole: “C’è stato un episodio in area del Verona che è sfuggito e mi chiedo perchè il VAR non sia intervenuto. Angolo per il Milan, Ibra prende l’incrocio dei pali di testa, il pallone arriva a Leao che tira, ma attenzione all’intervento di Tameze che va sul piede dell’attaccante rossonero mentre sta calciando.”