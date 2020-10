Celtic-Milan, la moviola: direzione ferrea di Jug

Celtic-Milan, la moviola

MILANO – Buona la direzione di gara dello sloveno Jug in Celtic-Milan. L’episodio da segnalare accade al quarto minuto. Ajeti tira in porta, ma la palla colpisce Romagnoli. Gli scozzesi chiedono il rigore per fallo di mano, ma l’arbitro lascia correre – Corretta la scelta di Matej Jug: il capitano del Milan non tocca la palla. Unica nota negativa, se proprio dobbiamo trovare il pelo nell’uovo, la gestione dei cartellini nell’ultima mezz’ora: 4 su 5 negli ultimi 10 minuti di gioco.