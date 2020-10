Celtic-Milan, il peggiore in campo: Tonali non va

Celtic-Milan, il peggiore in campo è Tonali

MILANO – Il peggiore in campo di Celtic-Milan, sfida valida per la prima giornata dei gironi di Europa League, vinta 1-3 dagli ospiti, fra i rossoneri è Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, schierato titolare in mediana al fianco di Kessie, non ha certamente brillato. È sembrato ancora molle e compassato, ma lui e tutti noi dobbiamo avere pazienza: ha tutto il tempo, il talento e la fiducia per imparare come si giochi nel Milan.