Celtic-Milan, il migliore in campo: Kjaer sicurezza

Celtic-Milan, il migliore in campo è Kjaer

MILANO – Il migliore in campo di Celtic-Milan, sfida valida per la prima giornata dei gironi di Europa League, vinta 1-3 dagli ospiti, fra i rossoneri è Simon Kjaer. Il difensore danese ha mostrato in terra di Scozia tutto quando di buono ha evidenziato negli ultimi mesi: dominante, sicuro, garanzia assoluta. Spazza i palloni vaganti in area, domina i contrasti in area, incita e trascina i compagni.