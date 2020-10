Celtic 1-3 Milan, gli highlights della prima in Europa League [VIDEO]

Celtic 1-3 Milan, gli highlights

MILANO – Gli highlights della sfida tra Celtic e Milan, valida per la prima giornata dei gironi di Europa League, sono visibili su questo link: https://www.acmilan.com/it/news/videos/highlights/2020-10-22/celtic-milan-gli-highlights

IL TABELLINO

CELTIC-MILAN 1-3

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh (1’st Elyounoussi), Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown (19’st Rogić), McGregor, Laxalt (32’st Taylor); Ajeti (32’st Klimala), Griffiths (1’st Christie). A disp.: Bain, Hazard; Dembélé, Henderson, Soro, Turnbull; Klimala. All.: Lennon.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie (21’st Bennacer), Tonali; Castillejo (34’st Saelemaekers), Díaz (34’st Hauge), Krunić; Ibrahimović (21’st Leão). A disp.: Tătărușanu, A. Donnarumma; Calabria, Conti, Kalulu; Colombo, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Matej Jug (Slovenia).

Gol: 14′ Krunić (M), 42′ Díaz (M), 31’st Elyounoussi (C), 47’st Hauge.

Ammoniti: 20’st Laxalt (C), 37’st Tonali (M), 38’st G. Donnarumma (M), 41’st Christie (C), 43’st Saelemaekers (M).