Andreas Christensen sarebbe uno dei pezzi pregiati nella lista dei papabili giocatori del Milan per la stagione 2020/2021. Secondo Calciomercato.com, il danese, già preso in considerazione a gennaio salvo poi firmare con Simon Kjaer,incarnerebbe il profilo perfetto per i piani del CEO Gazidis.

Classe 1996, il difensore del Chelsea sarebbe tuttavia troppo costoso. Il suo cartellino ad oggi sarebbe stimato a circa 30 milioni di euro.